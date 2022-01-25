YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki tren kazası davası 25 Mayıs'a ertelendi

GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki tren kazası davası 25 Mayıs'a ertelendi

25.01.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAY EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen 9. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Başka bir ile tayini çıkan Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

HES kodu kontrolü yapılarak salona alınanların sosyal mesafeye uygun oturmaları sağlandı.

Kazada yakınlarını kaybeden aileler ve birçok avukat, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Sanıklar Polat, Yıldırım ve Çabuk, duruşmada, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, dava dosyasındaki eksik evrakların beklenmesine karar vererek duruşmayı 25 Mayıs 2022'ye erteledi.

- Kazada yakınlarını kaybedenler toplandı

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, adalet aradıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladıTekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:49
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.