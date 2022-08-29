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  4. GÜNCELLEME - Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yeniden başladı

GÜNCELLEME - Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yeniden başladı

29.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SEFERLERİN YENİDEN BAŞLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.

Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü.

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