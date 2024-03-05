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TEM Otoyolu'ndaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti

AA AA
05.03.2024 07:38
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TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K’nin kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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