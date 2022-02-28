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  4. GÜNCELLEME - TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı

GÜNCELLEME - TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı

28.02.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda devrilen tır, Ankara yönündeki trafik akışının durmasına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sac yüklü 34 UV 1360 plakalı tır devrildi.

Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.

Yaralanan tır şoförü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin tırı, 2 vinç yardımıyla yolun kenarına kaldırıldı, sağa sola saçılan saclar da temizlendi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Ankara yönündeki trafik normale döndü.

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