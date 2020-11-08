GÜNCELLEME - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli 2 ilde operasyon: 19 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana ve Muğla'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 1'i kadın 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

Biri Muğla'da 18'i Adana'da gözaltına alınan zanlıların ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Şüphelilerden bazılarının dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişilere yönelik "silahla yaralama" ve "kulak kesme" eylemlerine karıştıkları iddia edildi.

