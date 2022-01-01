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GÜNCELLEME - Terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı

01.01.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibindeki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.

Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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