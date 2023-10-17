Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlenen 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 21'ini gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

