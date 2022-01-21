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GÜNCELLEME - Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı Malatya'da serbest bırakıldı

21.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı Malatya'da serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, tek kişilik gösteri için kente gelen Midyat'ı Malatya Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada gözaltına aldı.

Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığı öğrenildi.

Midyat, işlemlerin ardından Akçadağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.

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