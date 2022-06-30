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GÜNCELLEME - Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

30.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAYATINI KAYBEDENLERİN VE YARALI ÇOCUĞUN İSİMLERİ İLE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

Necati Erdem (54) yönetimindeki 60 KT 553 plakalı minibüs, Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ve Yusuf Meriç Çetin (7) olay yerinde hayatını kaybetti, Çınar Erdem (7) ise yaralandı.

Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

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trafik kazası Tokat

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