GÜNCELLEME - Tokat'ta rüşvet operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen operasyonda, Hazine arazilerinin rüşvet karşılığında usulsüz şekilde başkalarının üzerine geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli bazı personelin, usulsüz düzenleme yaparak menfaat karşılığında Hazine arazilerini irtibatlı oldukları kişilerin üzerine kaydettiklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda V.A, F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ. ve M.S, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B, İ.Ç. ve F.D, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. D.Y, V.A, N.A. ve K.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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