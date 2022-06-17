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GÜNCELLEME - Tokat'ta rüşvet operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

17.06.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Tokat'ta düzenlenen operasyonda, Hazine arazilerinin rüşvet karşılığında usulsüz şekilde başkalarının üzerine geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli bazı personelin, usulsüz düzenleme yaparak menfaat karşılığında Hazine arazilerini irtibatlı oldukları kişilerin üzerine kaydettiklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda V.A, F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ. ve M.S, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B, İ.Ç. ve F.D, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. D.Y, V.A, N.A. ve K.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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