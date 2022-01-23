YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. GÜNCELLEME - Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

23.01.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR EKLENDİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Erzurum'a giden İsmail Bingöl (45) idaresindeki 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada Batişen Sibirli (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile 45 kişi ise ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Melik Sibirli (12), AA muhabirine, otobüsün yan yattığını belirterek, "Yan yatınca ben camdan fırladım. Beni bir abi çıkardı ilk olarak, etrafa baktığımda bayağı kişi yaralanmıştı. Herkes etrafa çıkmıştı." dedi.

Yolculardan Nurullah Dinç ise aracın hafif sağ yapar gibi olduğunu, sonra toparlayamadığını anlatarak, "Arka en son koltukta oturuyordum oğlum ile beraber. Camdan dışarı çıktım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:10
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.