GÜNCELLEME - Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Erzurum'a giden İsmail Bingöl (45) idaresindeki 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada Batişen Sibirli (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile 45 kişi ise ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Melik Sibirli (12), AA muhabirine, otobüsün yan yattığını belirterek, "Yan yatınca ben camdan fırladım. Beni bir abi çıkardı ilk olarak, etrafa baktığımda bayağı kişi yaralanmıştı. Herkes etrafa çıkmıştı." dedi.

Yolculardan Nurullah Dinç ise aracın hafif sağ yapar gibi olduğunu, sonra toparlayamadığını anlatarak, "Arka en son koltukta oturuyordum oğlum ile beraber. Camdan dışarı çıktım." diye konuştu.

