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GÜNCELLEME - Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

09.03.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

İlçenin Darıca Mahallesi'nde, Beytullah Yılmaz (21) yönetimindeki 61 AEC 373 plakalı otomobil devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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