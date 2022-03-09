GÜNCELLEME - Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

İlçenin Darıca Mahallesi'nde, Beytullah Yılmaz (21) yönetimindeki 61 AEC 373 plakalı otomobil devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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