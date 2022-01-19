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GÜNCELLEME - Trabzon'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

19.01.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Trabzon'da muayene olmak için geldiği hastanede doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı, suçu üstlenen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'ne gelen bir kişi, randevusu olmadan muayene olmak istedi.

Görevlilerin uyarısına aldırış etmeyen kişi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor Mahmut Günay ile tartıştı. Yaşanan arbedede doktorun elindeki bir parmağında kırık oluştu.

Şikayet üzerine polis, olayı üstlenen S.B'yi gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve olayı S.B'nin gerçekleştirmediğini tespit eden polis, şüpheli olarak belirlediği A.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ. "kasten yaralama ve hakaret", S.B. ise "suçu üstlenme" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından A.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, olayın takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef yine bir doktorumuza saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut. Tendon kesisi olma ihtimali var. Belki ameliyat olması da gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Yazıklar olsun bu kişilere."

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