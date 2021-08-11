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GÜNCELLEME - Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

11.08.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ENKAZ ALTINDA KALANLARA ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çöken çatının altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu önce Serkan Yağız (20), yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Emre Sağlam'ın (35) ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlam'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Trabzon AFAD Müdürü Ömer Kıratlı da olay yerinde çalışmaları takip etti.

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