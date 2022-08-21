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GÜNCELLEME - Tunceli’de çıkan örtü yangını söndürüldü

21.08.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tunceli’de çıkan örtü yangını söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

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