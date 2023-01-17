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Ümraniye'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

17.01.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bir sanayi sitesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Deniz Sanayi Sitesi'nde aracıyla seyir halinde olan Emrah G. (32) ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Çevredeki esnafın da müdahil olduğu kavgada Emrah G, üzerindeki tabancayla çevreye ateş açtı.

Olayda 6 kişi yaralanırken, yere düşen silahı alan bir kişi Emrah G'yi başından vurdu.

Emrah G, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Emrah G'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi sitesi tabanca

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