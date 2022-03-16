GÜNCELLEME - ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezinde başlayan şampiyonaya 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı. Kadın ve erkekler sporcuların katılımıyla 2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Bugün slalom kategorisindeki yarışlarla başlayan şampiyona yarın gerçekleştirilecek büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.

Organizasyonun bugünkü bölümünde dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Yarışların slalom kategorisi sonuçları şöyle:

Erkekler

1- Uğur Koçak - Atatürk Üniversitesi

2- Uras Uçanoğlu - Nişantaşı Üniversitesi

3- Emre Boydak - Kafkas Üniversitesi

Kadınlar

1- İrem Gezer - İstanbul Medipol Üniversitesi

2- Nursu Zişan Bayhan - Atatürk Üniversitesi

3- Zehra Gözdenur Geneşke - Atatürk Üniversitesi



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