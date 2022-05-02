GÜNCELLEME - Uşak'ta battaniye fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan ve battaniye ham maddesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Depo bölümündeki elyaf ve iplik gibi malzemeler tamamen yandı. Bazı makineler de zarar gördü.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, fabrikanın, Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi.

