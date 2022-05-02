YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. GÜNCELLEME - Uşak'ta battaniye fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Uşak'ta battaniye fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

02.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan ve battaniye ham maddesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Depo bölümündeki elyaf ve iplik gibi malzemeler tamamen yandı. Bazı makineler de zarar gördü.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, fabrikanın, Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyorİstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
Adana'da gizli hayırsever, mahallelinin market borcunu ödediAdana'da gizli hayırsever, mahallelinin market borcunu ödedi
Anahtar Kelimeler:
yangın

Uşak Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
13:04
İkindi
16:52
Akşam
20:02
Yatsı
21:29
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.