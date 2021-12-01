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GÜNCELLEME - Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

01.12.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı ADLİ SONUÇ EKLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Uşak-Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven'e 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın, refüjdeki demir bariyerlerin yanına düştü.

Olay yerine yaklaşık 900 metre uzaklıktaki Birinci Gülseven Sokak'ta duran hafif ticari araçta bulunan A.A, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürünün kendisi olduğunu söyleyen A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.A'nın emniyette çelişkili ifadelerde bulunması üzerine yapılan araştırmada aracı kendisinin değil çalıştığı iş yerinin sahibi S.P'nin kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.P'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan S.P'nin daha önce de 3 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve sürücü belgesine 2028 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Kaza sırasında araçta bulunan O.E. ile Y.P. de polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtta, aracın yolun karşısına geçmeye çalışan Güven'e çarpması yer alıyor.

İncelemelerde, şüphelilerin kaza anından yaklaşık yarım saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kazayla ilgili bilgi verdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.P. hakimlikçe tutuklanırken A.A, O.E. ve Y.P. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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