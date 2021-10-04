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GÜNCELLEME - Uşak'ta okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü

04.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Uşak'ta okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü

Uşak'ta okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir-Ankara kara yolunda ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 64 DZ 813 plakalı hafif ticari araç, Uşak Lisesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Candoğan'a çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uşak Lisesi 9. sınıf öğrencisi Candoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Acı haberi alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

Candoğan'ın cenazesi, Banaz ilçesi Kızılhisar köyündeki babaevinde helallik alınmasının ardından buradaki mezarlıkta defnedildi.

Cenazenin eve getirilişi sırasında Candoğan'ın yakınları gözyaşı döktü, anne ve babasının da güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Cenaze törenine, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Candoğan'ın Uşak Lisesi'ndeki öğretmenleri de katıldı.

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