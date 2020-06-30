YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. GÜNCELLEME - Uşak'ta silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Uşak'ta silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti

UŞAK HABERLERİ  | 30.06.2020 22:46 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Uşak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan restoran işletmecisi öldü.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz (37) ile gece saatlerinde restorana gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, zanlıların otomobille kent merkezinde bir adrese geleceğini tespit etti.

Otomobili takibe alan polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli aracı terk edip kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı.

Şüpheliler Ü.Y, İ.K. ve G.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:34
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:20

Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Lokman Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
Zümrüt Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Rektör Ekrem Savaş: "Tedbirlerimizi aldık, sınavlara hazırız"

Rektör Ekrem Savaş: "Tedbirlerimizi aldık, sınavlara hazırız"

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yaz Kampları Törenle Başladı

Yaz Kampları Törenle Başladı

Hazim Sesli CHP ve kalesini zorluyor

Hazim Sesli CHP ve kalesini zorluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.