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GÜNCELLEME - Uşak'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

14.06.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YAYANIN HAYATINI KAYBETMESİ VE DETAY EKLENDİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir kara yolu Corum köyü yakınlarında B.M'nin (58) kullandığı 31 AGF 614 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Akçam'a (17) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akçam, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akçam, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandıUşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
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