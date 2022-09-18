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  4. GÜNCELLEME - Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılmaya başlandı

GÜNCELLEME - Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılmaya başlandı

18.09.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda seferlerin aksaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu - Bazı yolcular aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi SEFERLERİN AKSAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ARIZANIN GİDERİLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferlere yeniden başlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle duran M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Arıza sırasında metro durağında bekleyenler, seferlerin yapılamaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Bazı yolcular metrodaki aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi.

Seferlerin uzun süre yapılamaması nedeniyle otobüslerle gidecek yerlere ulaşmak isteyen yolcular, yakın duraklarda bekledi. Otobüslerde de metro duraklarından gelenler nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy metro arıza

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