GÜNCELLEME - Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılmaya başlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferlere yeniden başlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle duran M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Arıza sırasında metro durağında bekleyenler, seferlerin yapılamaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Bazı yolcular metrodaki aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi.

Seferlerin uzun süre yapılamaması nedeniyle otobüslerle gidecek yerlere ulaşmak isteyen yolcular, yakın duraklarda bekledi. Otobüslerde de metro duraklarından gelenler nedeniyle yoğunluk meydana geldi.



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