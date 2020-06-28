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GÜNCELLEME - Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı

VAN HABERLERİ  | 28.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Sığınmacılara organizatörlük yaptığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 42 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslara taşınarak Erciş, Muradiye ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri Muradiye'deki hastanede hayatını kaybetti.

- 2 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi'nde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen sığınmacıları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 22 Afganistan, 20 Pakistan uyruklu toplam 42 sığınmacının yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Yaralılar hastanelere koronavirüs tedbirleri de alınarak ambulansla sevk edilmiştir. Kazada 1 sığınmacı hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, organizatör olduğu değerlendiren H.D. ve M.Y. adlı şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır."

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