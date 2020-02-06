GÜNCELLEME - Van'daki çığ düşmesinde şehit olan uzman çavuş Avcı'nın naaşı Kars'a getirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sebebiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın naaşı, uçakla baba ocağı Kars'a getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci çığ düşmesi sırasında şehit olan Avcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Kars'a yollandı.

Kars Harakani Havalimanı'na getirilen şehit Avcı'nın naaşı, askeri uçaktan askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit Avcı'nın naaşının getirilişi sebebiyle havalimanında düzenlenen törende İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.

Bekar olan Avcı'nın naaşı daha sonra cenaze nakil aracı ile ailesinin yaşadığı Arpaçay ilçesine götürülerek ilçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Avcı'nın naaşı cenaze arabasına konulduğu sırada fenalık geçiren yakınlarını Kars Valisi Türker Öksüz, teselli etmeye çalıştı.

Havalimanındaki törene, Vali Öksüz ve Müftü Eviş'in yanı sıra 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün , İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve askerler ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Avcı'nın Arpaçay ilçesindeki babaevi de Türk bayrakları ile donatıldı.

İlçe sakinleri de Avcı'nın babaevine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Avcı, cenazeye katılacak bazı yakınlarının şehir dışında olması nedeniyle yarın cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

