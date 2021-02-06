GÜNCELLEME - Yabancı uyruklulara sahte evrakla ikamet izni aldıran 3 kişi tutuklandı

Yalova'da ikamet etmek isteyen yabancı uyruklulara, sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu hazırlayan 3 Iraklı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında çalışma yürüttü.

Bu çerçevede kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu A.A.K.A, M.J.A.A. ve İ.J.A.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin, Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettiği başvuru belgelerinden "sağlık sigorta poliçesi" ile Vergi Dairesine yatırılan "harç makbuzu"nun, bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemiyle sahtelerini ürettiğini belirledi.

Çok sayıda yabancı uyrukluyu dolandıran ve sigorta ücreti ile vergi kaybı açısından da kamu zararına neden olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin şimdiye kadar sahte evrak düzenlemek suretiyle ikamet izni aldırdığı yabancıların tespitine yönelik de İl Göç İdaresinde geçmişe ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

