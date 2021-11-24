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GÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı

24.11.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğin annesi Türkan O: - "Eşimin yaptığını öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm. Bunlar kolay şeyler değil. Ben anlatırken bile çok rahatsız oluyorum. Allah kimsenin başına vermesin" AİLENİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı

Yalova'da 13 günlük kızını, mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddia edilen baba tutuklandı.

Merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi baba S.O. ile anne Türkan O'nun 13 günlük kızları E.E.O, mamasına karışan karınca ilacı nedeniyle zehirlendi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebeğin mamasına karınca ilacını baba S.O'nun kattığı ileri sürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından Yalova Adliyesine getirilen S.O, sulh ceza hakimliğince "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından anne Türkan O'ya verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

-"Yaptığını öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm"

Olay sonrası bebeğiyle ağabeyi Bayram A.'nın evine giden 36 yaşındaki Türkan O, gazetecilere, eşinin kızlarının dünyaya gelmesiyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını görünce anladığını söyledi.

Olay günü bebeğine mama verdiğini, daha sonra mamadaki tortuları fark ettiğini anlatan Türkan O, "Mama bozulmuştur diye şüphelendim ve mamayı çöpe attığım sırada poşetlerin altında zehri gördüm. Mamanın içerisindeki ile toz zehir birbirine çok benziyordu." dedi.

Türkan O. durumu polise aktardıklarını ve bebeğinin hastaneye kaldırıldığını aktararak, tutuklanan eşinin suçunu kabul ettiğini iddia etti.

Bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Türkan O, "Eşimin yaptığını öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm. Bunlar kolay şeyler değil. Ben anlatırken bile çok rahatsız oluyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Bebeğim çok şükür şimdi iyi. Bundan sonra çocuklarım için ayaklarımın üzerinde duracağım." ifadesini kullandı.

Ağabey Bayram A. ise S.O.'nun en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

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