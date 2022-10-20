YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. GÜNCELLEME - Yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

GÜNCELLEME - Yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

20.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa, sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i yakalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat bulunduŞırnak'ta terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat bulundu
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Batı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdıBatı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı ankara cumhuriyet başsavcılığı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:38
İkindi
15:40
Akşam
18:10
Yatsı
19:28
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçak rötar yaptı! Sebebi hava değil yolcunun yere dışkılamasıydı

Uçak rötar yaptı! Sebebi hava değil yolcunun yere dışkılamasıydı

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.