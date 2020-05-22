GÜNCELLEME - Yola çekilen halata takılıp düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yola çekilen halata takılıp düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Saraçlı Sokak'ta motosikletiyle ilerleyen Ali İmik (20), çekiciye bağlanarak yolun karşı tarafına çekilen halata takılıp düştü.
Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan İmik, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
İmik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çekicinin sürücüsü Bilal B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bilal B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.