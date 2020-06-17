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GÜNCELLEME- Yozgat'ta otomobilin çarptığı yaralı köpeğe polis şefkati

YOZGAT HABERLERİ  | 17.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

POLİS VE GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik polisi, otomobilin çarptığı köpeğin üzerine montunu örterek yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralı köpek kurtarılamadı.

Sivas Caddesi'nde bir otomobil, sokak köpeğine çarptı. Yaralanan köpek yolda can çekişirken olay yerine gelen trafik ekibi, durumu Sorgun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Trafik ekibindeki polis memuru Burak Okusal, üzerindeki montu çıkararak yağmurdan ıslanmaması için yaralı köpeğin üzerine örttü. Kısa süre içinde olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi.

Belediye ekipleri gelene kadar köpeğin başında bekleyen polislerin duyarlı davranışını cep telefonuyla kaydeden Mesut Caner'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Okusal, gazetecilere yaptığı açıklamada, haber merkezinden gelen maddi hasarlı trafik kazası anonsu üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.

Olay yerine ulaştıklarında, bir aracın çarptığı sokak köpeğinin yerde yattığını gördüklerini belirten Okusal, "O sırada da aşırı yağış vardı. Köpek ıslanmasın diye üzerimizdeki yağmurluğu üzerine örtme gereği duydum." dedi.

Mesut Caner ise bir aracın sokak köpeğine çarptığını dile getirerek "Olay yerine gelen trafik polislerinden biri üzerindeki yağmurluğu çıkartıp köpeğin üzerine örttü. Ben de bu duyarlı davranışı sosyal medyadan paylaşmak istedim. Duyarlı Türk polisini kutluyor, yaptıkları bu güzel davranıştan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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