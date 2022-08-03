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GÜNCELLEME - Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı

03.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 3'ü terör örgütü PKK üyesi 6 kişi yakalandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin de yer aldığı 6 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığı bilgisi alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında şüphelilerin kaçmaya çalıştığı yelkenli yata operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'ya üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, aynı suçtan kaydı bulunan E.D. ve T.P. ile askeri yasak bölgelere girme suçundan hakkında yakalama emri olan H.B, uyuşturucu ticaretinden yurt dışına çıkış yasağıyla yargılanan Çin uyruklu H.Y. ve farklı suçlardan kaydının bulunduğu belirlenen Ş.K. yakaladı.

Yapılan aramada 4 bin 880 avro, bir ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçiren ekipler, yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen yattaki 5 zanlıyı da gözaltına aldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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