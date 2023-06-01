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Zonguldak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

01.06.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişinin kalabalık grup tarafından darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

İddiaya göre, 28 Mayıs Pazar günü Ağalar Mahallesi Ankara Köprüsü mevkisinde kavga eden iki grup, dün akşam saatlerinde Eski Mahalle Alparslan Sokak'ta yeniden karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan ve sokak aralarında koşturmacaya dönen kavgada kalabalık bir grup tarafından darbedilen Sercan Camcı (29) olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Camcı'nın sokak ortasında darbedilme anı, mahalle sakininin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüpheliler E.H, Y.E.G. ve M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen 3 zanlı savcılıkça serbest bırakıldı.

Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Camcı, gazetecilere, taraflar arasında daha önce de kavga çıktığını ancak arayı bulmaya çalıştıklarını anlattı.

Camcı, dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında davul çalmak için işe çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Giderken kardeşimi kovalamışlar, ondan sonra ben kaçmaya başladım. Beni yakaladılar, vurdular yere düştüm. Tekme, yumruk, tokat, bir yandan da ağza alınmayacak küfürler ediyorlardı. Kafamı korumak için kapandım. Birinin ağır bir şey attığını hissettim ama taş olduğunu bilmiyordum. Parmaklarımı o anda hissetmedim. Kafamda üç yarık var, sopayla vurdular. Öldüresiye vurdular."

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