GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asma Mahallesi Dereiçi Sokak'taki bir iş yerinin çatısına kar küremek için çıkan Durmuş Oruç (45), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz