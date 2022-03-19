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  4. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

19.03.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KİŞİNİN ÖLMESİ EKLENDİ

Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asma Mahallesi Dereiçi Sokak'taki bir iş yerinin çatısına kar küremek için çıkan Durmuş Oruç (45), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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