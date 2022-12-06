YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta sahte dolarla yakalanan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Zonguldak'ta sahte dolarla yakalanan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

06.12.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sahte dolarla yakalanan 3 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta sahte dolarla yakalanan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kent merkezindeki kuyumcudan, 50 dolarlık iki banknotla altın aldı.

Bu banknotların, bankada hesaba yatırılması sırasında, görevlilerce sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin aynı gün İstanbul'a gittiğini belirleyen ekipler, tekrar kente gelen şüpheliler V.Ö. (36), S.K. (31) ile kentte bulunan G.S'yi (24) Devrek'te yakaladı.

Sahte olduğu değerlendirilen 100 dolarlık 4 banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala, otomobille duvarda askıda kaldılarFaciaya ramak kala, otomobille duvarda askıda kaldılar
Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiKütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Erzurum'da okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldıErzurum'da okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak sahte para dolar operasyon

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Aralık Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:57
Öğle
12:49
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:57
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sözleri dalga konusu oldu! Sosyal medya karıştı

Sözleri dalga konusu oldu! Sosyal medya karıştı

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.