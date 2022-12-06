Zonguldak'ta sahte dolarla yakalanan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kent merkezindeki kuyumcudan, 50 dolarlık iki banknotla altın aldı.

Bu banknotların, bankada hesaba yatırılması sırasında, görevlilerce sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin aynı gün İstanbul'a gittiğini belirleyen ekipler, tekrar kente gelen şüpheliler V.Ö. (36), S.K. (31) ile kentte bulunan G.S'yi (24) Devrek'te yakaladı.

Sahte olduğu değerlendirilen 100 dolarlık 4 banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

