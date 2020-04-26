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Günde 3 bin çağrıya kulak veriyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde tüm şehrin yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm üreten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı personeli, günlük ortalama 3 bin çağrıya cevap veriyor.Korona virüs salgını sebebiyle tüm yurtta bulaş riskinin azalması için mücadele devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde tüm şehrin yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm üreten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı personeli, günlük ortalama 3 bin çağrıya cevap veriyor.
Korona virüs salgını sebebiyle tüm yurtta bulaş riskinin azalması için mücadele devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca önce 65 yaş üstü, ardından 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş ve bu kesimin temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise, yaşanan sıkıntılı süreçte ihtiyaç dahilinde vatandaşların anbean yanında olmak için Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 155 Polis İmdat ihbar hatları sayısını iki katına çıkardı. Bu kapsamda görev alan çağrı karşılayıcı personel sayısı yüzde 50 oranında arttırılarak, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet veriliyor.

155 Polis İmdat hattı personeli günde ortalama 3 bin çağrıya cevap veriyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bu günlerde 7 gün 24 saat esaslı görev başında olan 155 Polis İmdat hattı personeli, günlük ortalama 3 bin çağrıya cevap veriyor. Gelen asayiş konularının ilgili birimlere aktarılması dışında vatandaşlardan gelen diğer tüm talepler de hızlı bir şekilde Vefa Sosyal Destek Gruplarına aktarıp, vatandaşlara temel yaşam malzemesi konularında yardımcı olunması sağlanıyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarının yetersiz kaldıkları durumlarda ise polis memurları yönlendirilerek vatandaşların ihtiyacı gideriliyor.
155 Polis İmdat hattına rutin günlerde ortalama bin ila bin 500 dolayında çağrı gelirken, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde bu çağrıların 3 bini bulduğu öğrenildi.

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