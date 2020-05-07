YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar

Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar

AĞRI HABERLERİ  | 07.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulmadığı Ağrı’da Kızılay, her gün 6 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar yemeğini evlerine servis ediyor.Bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ihtiyaç duyulması üzerine 3 bin kişilik aş evi kapasitesini iki katına çıkaran Kızılay Ağrı Şubesi, kent genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.‘Aş evimizin kapasitesini iki katına çıkardık’Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte kentte ulaşamadık ihtiyaç sahibi aile bırakmamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yaklaşık 3 bin kişiye ulaştıklarını belirterek: “Kızılay Şubemiz, Kızılay Aşevi olarak, mevcut 3 bin kişilik aş evi kapasitemizi bu yıl Ramazan ayı ve korona virüs sebebi ile bu sayımızı 6 bin 270 kişiye çıkardık.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulmadığı Ağrı’da Kızılay, her gün 6 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar yemeğini evlerine servis ediyor.
Bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ihtiyaç duyulması üzerine 3 bin kişilik aş evi kapasitesini iki katına çıkaran Kızılay Ağrı Şubesi, kent genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

‘Aş evimizin kapasitesini iki katına çıkardık’
Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte kentte ulaşamadık ihtiyaç sahibi aile bırakmamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yaklaşık 3 bin kişiye ulaştıklarını belirterek: “Kızılay Şubemiz, Kızılay Aşevi olarak, mevcut 3 bin kişilik aş evi kapasitemizi bu yıl Ramazan ayı ve korona virüs sebebi ile bu sayımızı 6 bin 270 kişiye çıkardık. Burada ailelerimizin yemekleri hazırlanıyor. Yemek kaplarına dolduruluyor. Yakın mahallelerimizdeki aileler gelip kendileri alıyor. Diğer mahallelerde biz götürüyoruz. Malum bu yıl salgın dolayısıyla iftar çadırları kurulamadı. Bizlerde aş evimizin kapasitesini iki katına çıkararak aynı gönül sofralarında ailelerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz” dedi.

‘Aş evimiz Türkiye’nin ikinci büyük aş evi’
Türk Kızılay Ağrı Şubesi bünyesinde kurulan aş evinin şu anda Türkiye’de Ankara’dan sonra ikinci büyük aş evi olduğunu dile getiren Tatlı: “Ağrı’da vatandaşlarımız çok duyarlı. Vatandaşlarımızın bu konulardaki duyarlılığı çok güzel. Gerektiğinde yardımlarını, zekâtlarını, sadakalarını Kızılay’a bağışlıyorlar. İnsanlara ulaştırma adına bizimle direkt bağlantıya giriyorlar. Bizlerde daha fazla insana ulaşmak için elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Ağrı Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
04:54
Öğle
12:09
İkindi
16:00
Akşam
19:15
Yatsı
20:46

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Neslısahsıfa Eczanesi
Merkez
Yol Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Can Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Ilkadım Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı

Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.