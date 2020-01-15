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  4. Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak

Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman ile Mühendis Şirin Aydın ve Veteriner Hekim Serhat Erdoğan tarafından Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere seminer verildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman ile Mühendis Şirin Aydın ve Veteriner Hekim Serhat Erdoğan tarafından Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere seminer verildi. Seminerde ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde günde 7 milyon ekmeğin israf edildiği, israf edilen ekmekte dünyamızda aç uyuyan 1 milyardan fazla insanın hakkı olduğu, bu israf ve kayıplarda çiftçinin, değirmencinin, fırıncının alın teri ve emeğinin heba olduğu anlatılmıştır. En önemlisi de israf edilen ekmeklerin parasal değeri ile okul, hastane, yol ve fabrikalar inşa edilerek geleceklerinin korunacağı anlatılmıştır” denildi.

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Cerkezkoy
Duru Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
İlke Eczanesi
Corlu
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
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