GÜNDEM / 1 Ekim 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor.

- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programına katılacak.

- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

(TBMM/14.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop toplantısı kapsamında COP 26 Başkanı Alok Sharma ile ikili görüşme yapacak.

(Milano) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Biga Tarım Fuarı açılışına ve sektör toplantısına katılacak.

(Çanakkale/17.30-19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, eylül ayı dış ticaret rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/16.00)

3- Merkez Bankası, temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış Programı'na, Edirne Kur'an Kursları Hafızlık Merasimi'ne katılacak, Selimiye Camisi'nde cuma hutbesi okuyacak, Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu Açılış Konferansı'na iştirak edecek.

(Edirne/09.00-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi, VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir ve Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Antalya/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2. TFF 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçında Altınordu ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonu ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de grup maçları başlayacak. A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bingöl Solhanspor, B Grubu'nda Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor, Altekma-Sorgun Belediyespor, C Grubu'nda Halkbank-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Spor Toto-Tokat Plevne Belediye maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/18.30/Ankara/15.00/17.30/İstanbul/16.00/18.30) (Fotoğraflı)

5- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- İstanbul'da aralık ayında düzenlenecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası öncesi Uluslararası Boks Birliği ile imza töreni Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- VAHŞİ CİNAYETİN KURBANI KAŞIKÇI - Hatice Cengiz: Adaleti savunmak sadece benim değil tüm siyasi sorumluların görevi

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından hunharca katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçti

- Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz:

- "Vefatının 3'üncü yıl dönümünde hala gerçekleşmeyen adaletin peşinde olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bugün şahit olduğumuz bu durum gelecek açısından ciddi endişeler taşıyor. Hakkı ayakta tutmak için şartlar ne olursa olsun adaleti savunmak sadece benim değil, tüm siyasi sorumluların görevi"

(Kaan Bozdoğan)

2- İmam Hatipli öğrenciler piyasanın en hızlı dronlarından birini yaptı

- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bilgisayar komutlarıyla da çalışabilen ve saatte 130 kilometre hız yapan dronlarıyla TEKNOFEST'te birinci oldu

- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı Alaca Doğan Kulübü Kaptanı Alperen Özalp:

- "Piyasadaki dronlardan hemen hemen hepsinden çok daha hızlı uçuyor. Otonom uçanlar arasında en hızlılarından diyebiliriz. Saatte yaklaşık 130 kilometreye tekabül ediyor hızı. Maliyeti yaklaşık 8 bin. Fakat biz özel bir GPS sistemi kullanıyoruz. Bu GPS sistemiyle toplamda 16 bine mal oldu"

- Daha detaylı, daha zor yarışmalarda derece aldıktan sonra ileride hepimiz savunma sanayi sektöründe, kritik teknolojide çalışan bir mühendis olmak istiyoruz. Bizim örnek aldığımız kişiler var. En başta Selçuk Bayraktar ve okulumuz mezunu TEİ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, örnek aldığımız kişiler.

(Kenan Irtak)

3- KDV indiriminin ikinci el cep telefonu fiyatlarına yansıması bekleniyor

- Yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürülürken, Ticaret Bakanlığının yetki verdiği yenileme merkezi sayısı 8'e ulaştı

- Vatandaşlar, bu merkezler ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından 12 ay garantili yenilenmiş cep telefonu satın alabiliyor

- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:

- "Oluşacak vergi avantajı fiyatlara da yansıyacağından tüketiciler daha uygun fiyatlarla yenilenmiş cep telefonu satın alabileceklerdir"

(Deniz Çiçek/Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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