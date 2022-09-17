GÜNDEM / 17 Eylül 2022

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret edecek, Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Hür Düşünce Hareketi Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/09.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yerel ve ulusal basınla bir araya gelecek, fabrika ziyareti yapacak ve kadın çalışanlarla buluşacak.

(Tekirdağ/10.45/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Topkapı Anıt Mezar'da Adnan Menderes'i anma programı ile Giresun Gönüllüleri Derneği açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk ferrobor tesisinin temel atma törenine iştirak edecek.

(Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yapay Zeka Politikaları Derneği Genel Kurulu'na ve 12. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali-Bağ Bozumu Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/11.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milas Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunacak, Muğla Valiliğinin, partisinin İl Başkanlığının da aralarında olduğu çeşitli yerleri ziyaret edecek. Karaismailoğlu, Kötekli Akıllı Kavşak Talebi'nde yerinde inceleme yapacak.

(Muğla/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BM 77. Genel Kurulu Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da serbest stilde müsabakalarla sürecek. 61 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Cavit Acar ve 97 kiloda Mücahit Çelik mindere çıkacak; 74 kiloda Soner Demirtaş repesajda mücadele edecek.

(Belgrad) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasına HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa, İstanbulspor-Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği, Adanaspor-Çaykur Rizespor ve Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Denizli/16.00/Adana/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig gruplarında 3. hafta toplam 6 maçla başlayacak.

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin ikinci haftasında 5 maç yapılacak.

6- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto, Lüksemburg'un Dudelange takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Dudelange/20.00)

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