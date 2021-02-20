GÜNDEM / 20 Şubat 2021

- TOBB ETÜ İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş: - "Genç nüfusun girişimcilik potansiyeli yüksek. Bilgisayar, yazılım ve oyun sektörlerinde ciddi bir potansiyelimiz var. Bunların iyi değerlendirilmesini sağlayacak yatırımlara ülkemiz açık durumda" - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay: - "Türkiye'nin ortalama iş gücü kalitesi yani beşeri sermaye düzeyi zaman içinde artmaktadır. Bu yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek önemli bir unsurdur"

2- 2020’de Ukrayna’da en büyük yatırımcı ülke Türkiye oldu - Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan: - "Türkiye’den Ukrayna'ya özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının öncülüğünde 400 milyon dolara yakın yatırım geldi ve ülkemiz, Ukrayna’da geçtiğimiz yıl en büyük yabancı sermaye yatırımcısı ülke oldu" - "Türkiye olarak tarihte ilk kez, yılın ilk 11 ayı baz alındığında Ukrayna ile yaptığımız dış ticarette fazla verdik. Üstelik bunu, Ukrayna’nın toplam ithalatı ilgili dönemde yüzde 10, Türkiye’nin toplam ihracatı ise yüzde 7 azalırken, Ukrayna’ya ihracatımızı artırmayı başararak sağladık" - "Yaklaşık 1 yıldır gelişmekte olan para birimlerinin tamamında yaşanan değer kayıplarından Ukrayna'nın etkilenmediğini görüyoruz"

- Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu:

- "Kayak merkezinde 34 farklı pistimiz var. 102 kilometreyi bulan pist uzunluğumuz mevcut. Her zorluk derecesine uygun pistler var. Yeni başlayan da profesyonel olan da dört farklı kapımızda kendi kayak becerisine uygun pisti bulabilir"

(Ergün Haktanıyan/Kayseri)

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