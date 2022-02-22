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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2022

22.02.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, "İklim Şurası"nın ikinci gün programı kapsamında, Türkiye-AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ile görüşecek, "Müzik ve İklim" temalı dinleti ve sunum ile "İlk Kim Değişiyor" paneline katılacak.

(Konya/14.30/17.00/18.00)

2- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Dernekleri Yöneticileriyle Buluşma Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FIA Elektrikli Otomobil Dünya Kupası Basın Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, şubat ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri ile Aralık 2021 dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasına ilişkin kararnameler imzalamasının ardından uluslararası tepkiler takip ediliyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçlarına Chelsea-Lille, Villarreal-Juventus karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Londra/Villarreal/23.00)

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