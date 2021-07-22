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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Temmuz 2021

22.07.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Petrocub takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kişinev/20.00)

2- Fenerbahçe Kulübünün bayramlaşma töreni, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 49 maç oynanacak.

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Ankara Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:30
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:20
Yatsı
21:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Akgül Eczanesi
Cankaya
Alaçam Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Övgü Eczanesi
Cankaya
Royal Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
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