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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2022

26.09.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu Valiliğini ve Belediyesini ziyaret edecek, Kastamonu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kastamonu/10.45/11.20/14.00)

2 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da ziyaretlerde bulunacak, partisinin MYK Toplantısına başkanlık edecek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

(Konya/11.00/Ankara/15.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Tokyo/10.35-11.45 TSİ)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Satranç Engel Tanımaz" projesinin lansmanına daha sonra Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" isimli albümün gala gecesine katılacak. Bakan Kasapoğlu, "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini canlı seslendirecek.

(Ankara/11.00/21.00)

2- Beşiktaşlı futbolcular Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/13.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 3. haftası Beşiktaş Yurtbay Seramik-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

4- Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takımın kafilesinde yaşanan gıda zehirlenmesi dolayısıyla ertelenen Çağdaş Bodrumspor-Samsunspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Arkan Gemlik Basketbol-Final Spor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/15.45/18.00)

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