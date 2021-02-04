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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2021

04.02.2021 00:01 | Son Güncelleme:
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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlir Meta, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve Başbakan Edi Rama ile görüşecek.

(Tiran)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imzalayacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, ardından Esnaf ve Sanatkarlar ile buluşacak.

(Diyarbakır/12.00/14.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK 2020 yılına ilişkin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"nı açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı makamında kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları sürüyor.

(Cenevre)

3- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi Göztepe-Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

(Barselona/23.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etabındaki son maçında VakıfBank, Bulgaristan'ın Maritza; D Grubu 2. etap son müsabakasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lodz/20.00/Kaliningrad/17.00)

5- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıla ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Katar'da başlayacak. 2. tur maçlarında Meksika ekibi Tigres ile Güney Kore'den Ulsan Hyundai ve ev sahibi ülkeden El Duhail ile Mısır'dan El Ehli karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/17.00/20.30)

7- Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

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