GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2021

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, ardından Esnaf ve Sanatkarlar ile buluşacak.

(Lodz/20.00/Kaliningrad/17.00)

5- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıla ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Katar'da başlayacak. 2. tur maçlarında Meksika ekibi Tigres ile Güney Kore'den Ulsan Hyundai ve ev sahibi ülkeden El Duhail ile Mısır'dan El Ehli karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/17.00/20.30)

7- Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

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