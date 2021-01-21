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Gündoğmuş’ta çiftçiye dağıtılan ata tohumları çimlendi

21.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla tarımda yerel kalkınma hamlesi başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonuç verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla tarımda yerel kalkınma hamlesi başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonuç verdi. Ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla Gündoğmuş’taki çiftçilere dağıtılan ve Kasım ayında ekimi gerçekleşen buğday tohumları çimlendi.

Antalya’nın her alanda olduğu gibi tarımda da kalkınması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla üreticiye ata tohumu ve gübre desteği sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, yoğun talep gelen Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde üreticiye 10 ton ata tohumu buğday ve gübre dağıtımı yaptı. Proje kısa sürede sonuç verdi. Kasım ayında Gündoğmuş’ta ekimi yapılan tohumlar Ocak ayının 20’sinde çimlendi.

“Üretici sonuçtan memnun”
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre halkının maddi imkansızlıklar ve ya göç sonucu terk ettiği alanların değerlendirilerek alternatif geçim kaynaklarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar üreticinin de yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği tohumları Gündoğmuş’un Senir Mahallesi’ndeki araziye eken Hasan Demir, “20 Kasım’da ata tohumlarımızın ekimini yaptık. Şu anda çimlendi. Gelişimi gayet güzel. ” dedi.

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