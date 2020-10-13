Gündoğmuş’taki kreşe son rötuşlar yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğmuş Özügür Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kreş ve Gündüz Bakım Evi, hizmet için gün sayıyor.

Gündoğmuş’un Özügür Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kreş binasında son rötuşlar yapılıyor. Çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine okul öncesi destek vermek amacı ile tasarlanan kreş binasında iki adet derslik, atölye ve oyun odası yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, kreşin Gündoğmuşlu çocukların gelişimine uygun, uzman eğitmenler eşliğinde iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak donanımda hazırlandığını belirterek, “Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşte, çocuklarımızı öğretmenlerimiz eşliğinde okul öncesi eğitime hazırlayacağız” dedi.

