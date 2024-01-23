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Gündüz hastaları ile ilgilenip akşamları ise roman yazıyor

İHA İHA
23.01.2024 10:04 | Son Güncelleme:
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Van’ın Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğünde hemşirelik yapan Halime Hale Yıldız, gündüz hastaları ile ilgilenip akşamları ise roman yazıyor.

Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğünde hemşirelik yapan evli ve 2 çocuk annesi Halime Hale Yıldız (37), hemşirelik görevinin yanı sıra sürdürdüğü roman yazarlığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Çeşitli sağlık kurumlarında yıllardır hemşirelik görevi yapan Halime Hale Yıldız, mesleğinin yanında sürdürdüğü roman yazarlığı ile de takdir topluyor. Bugüne kadar ’Sır Perdesi’, ’Kızıl Çember’ ve ‘Kefaret’ isimlerinde 3 adet roman kitabı yayımlanan Yıldız, gündüzleri hastaları ile ilgileniyor geceleri de evinde romanlarını kaleme alıyor.

Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğünde birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüttüklerini ifade eden Hemşire Halime Hale Yıldız, ilçe genelinde genel sağlık taramaları, okul taramaları, 15-49 yaş kadın sağlığı taramaları ile bebek ve gebe izlemleri yaptıklarını söyledi. Doğuda çalışmanın hem zor hem de keyifli olduğunu aktaran Yıldız, “Daha öncesinde Batman’da çalışmıştım. Halkımız güler yüzlü ve sıcakkanlı. Onlarla çalışmak keyif veriyor ama iş yükümüz çok fazla” dedi.
Yazarlığın ortaokul sıralarından itibaren başladığını belirten Yıldız, “Ortaokuldan itibaren birkaç tane yarışmaya katıldım. O yaşlarda da yazıyordum ama asıl olarak 7 yıl öncesinde başladım yazmaya. Fantastik aşk tarzında olan ‘Kızıl Çember’ kitabım 2020 yılında, dram tarzında olan ‘Sır Perdesi’ 2021 yılında ve polisiye tarzında olan ‘Kefaret’ isimli kitabım ise 2023 yılı aralık ayı itibariyle yayınlandı” ifadelerini kullandı.

İki işi bir arada yapmanın zor olduğunu vurgulayan Yıldız, “Yazmak zor ama daha çok nefes alabilmek adına, biraz daha kafamı uzaklaşmak adına yaptığım bir şey. O yüzden bir anlamda yazmak beni rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Daha öncesinde nöbet usulü çalışıyordum. O zamanlarda nöbetten çıkışta yazıyordum. Şimdi ise sabahları hastalarımızın taramalarını yapıyor, akşamları da yazıyorum. Çalışma arkadaşlarımın arasında iki mesleği yürütme olarak düşünceleri olan arkadaşlarım var. Onlara da bir nevi kariyer danışmanlığı gibi bir şeyde yapmış oluyorum. Mesleğin dışında başka etkinlikler yapılabilir mi? Bence kesinlikle sosyal aktiviteler mutlaka yapılmalı. Özellikle sanat alanında resim, müzik olarak mutlaka ekstra bir dalda çalışmalar yapmalıyız. Çünkü sanat bizim için çok önemli. Damarımızda bir yaşam kaynağı bence sanat. Ben bu manada desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Edremit İlçe Sağlık Müdürüm başta olmak üzere çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bundan sonra da yazmaya devam edeceğini de sözlerine ekleyen Halime Hemşire, “Halihazırda bitmiş olan bir hikayem var. Tibet Kasabası ilk yazdığım hikayeydi ama onun çok kıymetli bir hikayesi olduğu için kalemimin biraz daha güçlenmesini bekliyordum. Onun dışında da proje halinde düşündüğüm eserlerim var” dedi.

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