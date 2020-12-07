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Güne Bakış Gazetesi 17 yaşında

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.12.2020 16:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yayın hayatını sürdüren Güne Bakış Gazetesi kuruluşunun 17 yılına girdi.8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetesi, 16 yılı geride bırakarak, 17’inci yıla mutluluğunu ve sevincini yaşıyor.Güne Bakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya, 17’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “8 Aralık 2004 tarihinde, zor şartlar altında, kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan gazetemiz, bugün 16 yılı geride bırakarak, 17’inci yıla girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Güne Bakış Gazetesi 17 yaşında

Adıyaman’da yayın hayatını sürdüren Güne Bakış Gazetesi kuruluşunun 17 yılına girdi.
8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetesi, 16 yılı geride bırakarak, 17’inci yıla mutluluğunu ve sevincini yaşıyor.
Güne Bakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya, 17’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “8 Aralık 2004 tarihinde, zor şartlar altında, kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan gazetemiz, bugün 16 yılı geride bırakarak, 17’inci yıla girmenin mutluluğunu yaşıyor. Gazetemizin okura ulaştığı ilk günkü heyecanımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Okur gazetesi olma çabamız, okurların desteğiyle gerçeğe dönüştü” dedi.
Yücekaya, “Gazetemizin yayın hayatına başladığı günden bu yana gazetemizin her kademesinde emeği olan, farklı kulvarda görev yapanlar ile halen mesai birlikteliği yaptığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Sadece yerelde kalmayarak, yaygın medyada gündem olacak birçok haberin altına imzasını atmıştır. Şuna inanıyorum ki, Güne Bakış, halkımızın gür sesi ve en tiz çığlığıdır. Yerel gazetelerin demokrasinin yerleşmesinde önemli bir görevi olduğunu düşünerek, başladığımız mesleğimizde, aynı düşünceyi sürdürüyoruz. Nice yıllarda görüşmek üzere tüm Güne Bakış ailesi adına okurlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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