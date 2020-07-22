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Güner: "Öldürülen son kadın olsun"

MERSİN HABERLERİ  | 22.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Muğla’nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülmesini kınadı.Mersin Barosu yönetim kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla Mersin Adliyesi önünde açıklama yapan Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, “Bugün yine buradayız.

Güner: "Öldürülen son kadın olsun"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Muğla’nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülmesini kınadı.
Mersin Barosu yönetim kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla Mersin Adliyesi önünde açıklama yapan Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, “Bugün yine buradayız. Çünkü Muğla’nın Ula ilçesinde 5 günden beri haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in, birlikte olmayı reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından zorla arabaya bindirilmek suretiyle götürüldüğü yerde bayılıncaya kadar darp edildikten sonra boğularak katledildiği, ormanlık alanda bir varil içerisinde yakıldığı, varilin içine beton döküldükten sonra uçurumdan atıldığı tespit edilmiştir. Adına, ‘sevgi, kıskançlık ve erkeklik’ denilen gayrı ahlaki dürtü ile yapılan insanlık dışı suçlara dayanacak gücümüz kalmamıştır. Kadın cinayetlerinin son bulması için artık daha ciddi önlemlerin alınmasının elzem olduğu ortadır" dedi.
Güner, Pınar Gültekin öldürülen ilk kadın olmadığını, ancak son kadın olmasını istediklerini de belirterek, bunun için herkesi verilen mücadeleye destek olmaya çağırdı.

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