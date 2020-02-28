Güneş barajı Gaziantep’in güneşi olacak

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çalışmaları devam eden İslahiye Güneş Barajı projesinin tamamlanması ile 5 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirterek, barajın Milli ekonomiye yılda 5 milyon 300 bin TL değer katacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Güneş Barajı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Gastronomi Şehri Gaziantep’in İslahiye’mizde bulunan Güneş Barajında gölet inşaatı tamamlanarak 20.10.2019 tarihinde su tutmaya başladı. Barajımızda doluluk oranı yüzde 80 seviyesindedir. Çalışmaları devam eden İslahiye Güneş Barajı projesinin tamamlanması ile 5 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak” dedi.

“Bölge insanına ek gelir sağlanacak”

Güneş barajı yıllık milli ekonomiye 5 milyon 300 bin TL gelir sağlayacağını ifade ederek, “İslahiye Güneş deresi üzerine kil çekirdekli homojen dolgu olan İslahiye Güneş Barajının Temelden 39 metre yüksekliği 3,08 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip İslahiye Güneş Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 300 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

